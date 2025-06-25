اللواء هشام الحلبي: إيران وإسرائيل قبلتا بالاتفاق مُجبرتين بسبب الإنهاك العسكري وعجز الذخيرة

وصف اللواء طيار هشام الحلبي، الخبير العسكري ومستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين إيران وإسرائيل بوساطة وضغوط دولية وأمريكية، بأنه «اتفاق ضمني» يفتقر إلى البنود المكتوبة.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» أن الاتفاق يمثل «نقطة ضعف» قد تسمح بانهياره مستقبلا، وإن كانت احتمالية ذلك ضعيفة في الوقت الراهن.

وأوضح أن القبول السريع من الطرفين بوقف التصعيد جاء نتيجة حتمية لحالة الإنهاك الكامل التي وصلت إليها كل من طهران وكيان الاحتلال على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه أن الطرفين كانا سيضطران لوقف القتال عاجلا أم آجلا، لذا فضلا أن يتوقف بشكل «لائق» قبل الوصول إلى أزمة حقيقية في السلاح والذخيرة، قائلا: «كلا الطرفين أُنهك عسكريا، وبدا العجز الواضح جدًا في السلاح والذخيرة، بالإضافة إلى أن إيران استهلكت عددا كبيرا من صواريخها واستُهدفت منصاتها واختُرقت أمنيا، وفي المقابل، تكلفة صد الصواريخ عالية جدا على إسرائيل، ولا توجد دولة تستطيع أن تستكمل الحرب بهذا الشكل أسبوع إلى أسبوعين».

وأشار إلى أن تكلفة اعتراض الصاروخ الإيراني الواحد تصل إلى 300 ألف دولار، موضحا أن استمرار المواجهة بهذه الوتيرة مستحيلا على المدى الطويل.

وأضاف أن الإنهاك لم يكن عسكريا فحسب وامتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع، قائلا: «المجتمع الإسرائيلي أُنهك من حياة الملاجئ وتوقف الأعمال، وكذلك المجتمع الإيراني أُنهك من استهداف قياداته وعلمائه».

لفت إلى أن الصراع في غزة يتبع «مخططا إسرائيليا- أمريكيا طويل الأمد لاحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين»، معتبرا أن أي وقف لإطلاق النار هناك سيكون «مؤقتا» وهدفه الأساسي استعادة الرهائن لـ «يعود بعدها للقتال للأسف الشديد».