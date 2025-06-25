شددت الإعلامية لميس الحديدي، أن حالة «الزعل» التي انتابت جماهير النادي الأهلي لا تتعلق بالنتائج أو الخروج من البطولة، وإنما تنبع بشكل أساسي من «الأداء وغياب الروح القتالية التي كان ينتظرها المشجعون» أمام إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

واعتبرت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن المباراة الأخيرة أمام بورتو البرتغالي «طبطبت» على مشاعر الجماهير بعد «الإحساس السخيف بالتقاعس» في المباريات السابقة.

وكشفت عن أمنيتها الشخصية بأن يتولى المدرب عماد النحاس قيادة الفريق في هذه البطولة، قائلة: «أنا شخصيا، كنت أتمنى أن يقود الفريق عماد النحاس»، مبررة ذلك بمعرفته بمفاتيح اللاعبين وقدرته على التعامل معهم في بطولة كبرى على عكس المدرب الأجنبي الجديد الذي لا يزال في مرحلة التعرف على الفريق.

وأشارت إلى ظهور «مشكلة لياقة وإعداد بدني واضحة جدًا» خلال مباريات البطولة، لافتة إلى أن اللاعب المصري عموما بات عرضة لـ «إصابات بالغة» من أي التحام بسيط، مستشهدة بما حدث مع اللاعب إمام عاشور.

وأشادت بالتأثير الكبير للاعب إمام عاشور، مؤكدة أن الفريق «يفتقده جدًا»، كما وصفت انضمام أحمد سيد «زيزو» بأنه «صفقة رابحة بالتأكيد».

وانتقدت ضعف اللمسة الأخيرة رغم قوة خط الهجوم، قائلة: «لدينا خط هجوم ممتاز، ربما الأفضل في إفريقيا، لكن هناك مشكلة تصويب واضحة في كيفية إدخال الكرة إلى الشبكة، أما عن خط الدفاع؛ فحدث ولا حرج»، مؤكدة أنه بحاجة ماسة للتدعيم.

واختتمت حديثها برفضها لفكرة «التمثيل المشرف»، مؤكدة أنها كانت تتمنى أداء أفضل من ذلك، داعية في الوقت ذاته إلى طي الصفحة وعدم الاستماع للشامتين، قائلة: «صفحة جديدة، شغل كثير، ويلا نشتغل، أمامنا بطولات أخرى أيضا مع الكبار».