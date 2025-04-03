ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3145 شخصا مع العثور على مزيد من الجثث

قالت الحكومة في ميانمار التي يقودها الجيش، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل نحو أسبوع ارتفعت، اليوم الخميس، إلى 3145 شخصا حيث عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، بينما سارعت منظمات الإغاثة الإنسانية إلى توفير الرعاية الطبية وأماكن الإيواء للناجين.

ونقلت قناة "إم آر تي في" الرسمية عن وزير الإعلام، ماونج ماونج أون، في اجتماع في العاصمة نايبيداو أن 4589 شخصا أصيبوا و 221 آخرين في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة في 28 مارس قد وقع بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وأسفر عن تدمير آلاف المباني، وتصدع الطرق، وتدمير الجسور في عدة مناطق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد الضحايا كان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

ومع انقطاع خدمات الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من الأماكن، قد ترتفع الأرقام بشكل حاد مع وصول المزيد من التفاصيل.