أبو الغيط: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة كلا من سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تكريما للأمين العام وتقديم درع له تقديراً لجهوده البارزة في دعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان، ودوره الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث، أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي الحقوق الإنسان أشادتا بالدور الذي يضطلع به الأمين العام في دعم التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحوار ونشر ثقافة احترام الحقوق والحريات الأساسية ونصرة القضية الفلسطينية في كل الهيئات الحقوقية والمحافل الدولية.

من جهته، أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للشبكة والمجلس على هذا التكريم، مؤكدا أن حماية حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار والتنمية، وأن جامعة الدول العربية ستواصل دعم كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز هذه القيم في الدول العربية، وتعزيز الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.