فرنسا: رغبة بوتين بالحوار مع ماكرون تبعث على الراحة

أعربت باريس، اليوم الأحد، عن ترحيبها باستعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت إنه أمر يبعث على الراحة.

يأتي ذلك في بيان صادر عن قصر الإليزيه، تعليقا على تصريحات متحدث الكرملين دميتري بيسكوف السبت، التي أكد فيها استعداد بوتين لإجراء حوار مع ماكرون في إطار المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن رغبة بوتين في لقاء ماكرون "قوبلت بارتياح في باريس"، مضيفا أن الحكومة الفرنسية ستبحث خلال الأيام المقبلة تفاصيل اللقاء المحتمل.

وفي 19 ديسمبر الجاري، صرح ماكرون خلال مشاركته في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، بأن استئناف الحوار مع بوتين "قد يصبح ضروريا" في إطار الجهود المستمرة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

من جهته، قال متحدث الكرملين، السبت، إن بوتين ينظر بإيجابية إلى عقد لقاء مع ماكرون.

وأوضح أن بوتين أعرب عن استعداده للدخول في حوار مع ماكرون، في حال توفرت الإرادة السياسية المتبادلة.