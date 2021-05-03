أقرت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار ستكون على مدى خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير النفط احسان عبد الجبار قوله في مؤتمر صحفي ، إنه "تم إقرار الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة"، مبينا أن "الاستثمار في الشركة يهدف إلى زيادة بنسبة 40% من الطاقة الإنتاجية للغاز".

وأضاف: "إننا نسعى للوصول إلى 1400 مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا الاستثمار"، لافتا إلى أن "مشاريع استثمار الغاز مهمة للصناعات الأخرى".

وأشار إلى أن "هناك التزاما حكوميا لتأمين كل مستحقات شركة غاز البصرة"، مؤكدا أن "هناك مشاريع أخرى في الناصرية وميسان والمنصورية وعكاز".

وأوضح أن "هناك نقاشا فنيا حول استثمار حقل عكاز من قبل شركات أمريكية وأجنبية"، لافتا ان "الهدف من الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 آلاف مقمقم" (مليون قدم مكعب قياسي باليوم).

وأضاف أن "الوضع الحالي لشركة غاز البصرة ممتاز، ونأمل من شركائنا أن يبذلوا جهودا أكبر لتوسيع هذا الاستثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير المستحقات".

وشدد عبد الجبار "على ضرورة ان نكون اكثر شجاعة في دعم المشاريع وتنفييذها وبذل الجهود "، لافتا إلى أن "هناك تحديات كبيرة مرت على شركة غاز البصرة التي أكدت انتماءها للاقتصاد الوطني وفعاليتها في رفد الاقتصاد وهي ركن واضح في ذلك وستكون أكثر وضوحا في المستقبل".