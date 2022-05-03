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محافظ جنوب سيناء يفتتح منتجعات ومنشآت سياحية بشرم الشيخ

رضا الحصرى
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 2:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 2:03 ص

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم منتجعين سياحيين بمدينة شرم الشيخ، إحداهما بمنطقة نبق، والأخر بمنطقة الهضبة، بالإضافة لأحد المنشآت السياحية الملحقة بمنتجع سياحي الهضبة بشرم الشيخ، بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسفير المغرب بمصر، وسفير سلطنة عمان، وبعض الكتاب والشخصيات العامة.
وأكد المحافظ أن العمل يجري على قدم وساق للاستعداد لمؤتمر المناخ، ومن أهم هذه الاستعدادات هو استكمال المنشآت السياحية المتوقفة، وتجديد وتطوير بعض المنشآت لتصبح إضافة لمدينة شرم الشيخ.
وأوضح أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ في طريقها لاستخدام الطاقة الشمسية النظيفة المتجددة في ضوء تحول المدينة للأخضر، كما أوشكت الفنادق على الانتهاء من رفع كفاءة سرعة الإنترنت تطبيقًا للقرار الوزاري الصادر في فبراير الماضي، والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها، والمحددة وفقًا لتصنيف كل منها، وذلك في فترة زمنية أقصاها 6أشهر، بهدف تقديم خدمات مميزة للسائحين.


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