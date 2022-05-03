 أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على دونيتسك وأديسا - بوابة الشروق
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أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على دونيتسك وأديسا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 11:45 ص

أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 مدنيين على الأقل في قصف روسي على مدينة فوهليدار بالمنطقة.

وذكرت الإدارة المدنية والعسكرية الإقليمية في بيان، نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن بعض المناطق الأخرى في دونيتسك تتعرض لإطلاق نار مستمر وأن السلطات الإقليمية تحاول إجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية.

وفي السياق، قتل فتى وأصيب آخر جراء قصف روسي جديد استهدف مدينة أوديسا الساحلية، وقال مجلس بلدية المدنية إن "الضربات الصاروخية أصابت مبنى كان فيه 5 أشخاص، ما أسفر عن مقتل فتى ونقل آخر إلى المستشفى".


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