محافظ المنيا يوجه بتطوير مدرسة أبو قرقاص الثانوية العسكرية الصناعية

-عماد كدواني: التعليم والصحة في صدارة أولويات الدولة



أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، جولة ميدانية بمركز أبو قرقاص، استهلها بتفقد مدرسة أبو قرقاص الثانوية العسكرية الصناعية؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

واطلع المحافظ، خلال الجولة، على أوضاع الكثافات داخل الفصول، وتوافر عوامل الأمن والسلامة، موجهاً بتطوير المدرسة عقب انتهاء العام الدراسي، حيث إن المدرسة مدرجة ضمن خطة التطوير بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وتفقد المحافظ، في إطار متابعته للمشروعات التنموية والخدمية، أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي، للوقوف على نسب التنفيذ ومراجعة الاحتياجات الفنية والإنشائية بالموقع.

وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن لدخول الخدمة، وتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي المركز.

وأكد أن تطوير البنية التحتية الصحية يأتي في صدارة أولويات الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية، خاصة في محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن انضمام المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مشروع المستشفى يتم تنفيذه من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، منطقة تعمير المنيا، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ.

ورافق المحافظ، خلال الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهشام الضوي رئيس مركز أبو قرقاص، وعدد من مسئولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمحافظة.