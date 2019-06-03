هل تصح الصلاة إذا مر شخص من أمامي؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل تصح الصلاة إذا مر شخص من أمامي؟».

وقالت في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إنه ورد سؤال حول حكم الصلاة إذا مر طفل أو رجل من أمام المصلي، ومتابعًا: «هذا الأمر مرتبط بالسّترة فى الصلاة، ويجب أن نضع عند موضوع السجود علم أو عصاية في حالة الصلاة المنفردة، أما إذا كانت في جماعة لها أحكام أخرى».

واستشهد بحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»، معقبًا: «هناك أثم لمن يمر من أمام المصلي، والفقهاء قال هذا الحديث يتناول الشخص الذي يصلي منفردًا، ولو الشخص عدى من أمام السترة يشيل وزره، إذا لم يتخذ المصلي سترة فهو مقصر».

وأوضح أنه يجب أن يتخذ المصلي سترة في الصلاة المنفردة أمامه، حتى لا يكون مقصرا، والأفضل الانتظار لو ليس هناك ضرورة تستدعي المرور، مؤكدًا أن الشخص الذي يصلي في كل الأحوال صلاته صحيحة.