عرضت فضائية «العربية»، صباح اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح اللحظات الأولى لمحاولة فض الاعتصام بالسودان.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أكد اليوم، أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا ما تردد بشأن محاولة فض الاعتصام بالقوة.

وذكرت فضائية «سكاي نيوز»، اليوم، أن عدد القتلى في محاولة فض اعتصام الخرطوم وصل إلى 14 قتيلا، فضلًا عن توقف كل العمليات والرحلات في مطار الخرطوم.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.