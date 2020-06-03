أشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قدم دعم بقيمة 261 مليون جنيه نقدا لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في الانتخابات، وأيضا دفع 60 مليون جنيه لعبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز حاليا لعدم الانضمام للزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك:«الخطيب جلس مع أحمد الشناوي حينما كان حارسا للزمالك قبل 3 ايام من مباراة الزمالك والأهلي هل هذه هي المبادئ؟ وخسرنا المباارة "أونطة" واتحدى أن تقر بعدم حدوث ذلك».

وأضاف:«تركي آل الشيخ دفع 261 مليون نقدا للانتخابات، و60 مليون جنيه لإبعاد عبدالله السعيد عن الزمالك، وأيضا 20 مليون جنيه لأحمد فتحي، وقام بشراء صلاح محسن مقابل 40 مليون».

وواصل:«وقام بشراء سيارات وتحمل تكاليف علاج. تركي آل الشيخ رجل محترم، ولو تعلم يا خطيب ماذا قدم هذا الرجل للبلد لن تقل ذلك».