مايا مرسي: 1 أكتوبر يوم تاريخي للمرأة بدخولها النيابة العامة ومجلس الدولة

أشادت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، عبر حسابها بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بدخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة.

وقالت مرسي "شكرا سيادة الرئيس"، عقب إعلان قرار عن دخول المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول اكتوبر ٢٠٢١ بعد كفاح للمرأة المصرية دام ٧٢ عاما.

وأضافت "رئيسة المجلس القومي للمرأة" وأن يكون يوم الاحتفال بالقضاء المصري الأول من أكتوبر من كل عام .... يعني الكثير بالنسبة للمرأة المصرية الكثير .. أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام سيتذكرون أن هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية في عصرها الذهبي، خطوة تتحقق بفضل إرادة سياسية.

واستطردت: الأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفالا بقضاء شامخ تتواجد به المرأة المصرية فى كل مؤسساته دون أي تمييز تحيا مصر.