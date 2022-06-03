برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية: الاتفاق مع مصر لتوسيع صادراتها إلى إفريقيا

قال المهندس هاني سالم سنبل، الأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، إن توقيع برنامج AATB ووزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، اتفاقية إطارية لتوسيع سوق الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية تدعم جهودنا الجماعية؛ لزيادة التجارة بين مصر وإفريقيا، من خلال تسهيل تدفق التجارة، وزيادة الروابط التجارية بين الشركات، ومن خلال تعزيز الفهم المتزايد لإمكانات التمويل الإسلامي لإطلاق المزيد من الفرص التجارية.

وأضاف سنبل في تصريح اليوم، إن برنامج AATB في وضع جيد ليكون شريكًا تنفيذيًا في تحقيق هذه الأهداف الجماعية، من خلال زيادة التكامل الاقتصادي.

وأشاد بحجم التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية؛ لتمويل التجارة، حيث دعمت المؤسسة مصر بنحو 14 مليار دولار، منذ بدء التعاون في عام 2008.

بدوره، رحب أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC، بتوقيع الاتفاقية قائلاً: "بموجب اتفاقية الإطار بين مصر وشركاء AATB من (ICIEC) و(ITFC) والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank سنعمل على تعزيز تدفقات تجارية أكبر بين المنطقتين، حيث أن زيادة التكامل الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في جميع البلدان العربية والإفريقية هو مهمة هذه الشراكة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الدكتور بنديكت أوراما: إن البنك الإفريقي فخور بكونه عضوًا في برنامج(AATB، حيث يتماشى توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم لتوسيع الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية بشكل كامل مع الركيزة الاستراتيجية للبنك؛ لتعزيز وتسهيل التجارة بين البلدان الإفريقية.

وأضاف أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير يقوم بالتعاون مع شركائه، وهم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بفتح فرص أسواق جديدة للإخوة والأخوات العرب والأفارقة، من خلال البرامج والتسهيلات المختلفة من قبل أعضاء (AATB)، ومنذ إنشائه، دعم البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لمصر بقيمة حوالي 25.7 مليار دولار أمريكي، و"نحن ملتزمون بزيادة هذا الدعم لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي".

يشار إلى أن برنامج AATB ووزارة التجارة والصناعة، وقعا، اليوم الجمعة، اتفاقية إطارية لتوسيع سوق الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وذلك خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة شرم الشيخ بمصر، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس المحافظين في البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس المحافظين لبرنامج (AATB)، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.

ويهدف برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والإفريقية وتشجيع التجارة، وتحديداً في القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة.

ومنذ عام 2019، أصبحت مصر عضوًا كاملاً في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستفادت بشكل كبير من أنشطتها، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، كانت الدولة أحد الأعضاء النشطين في البرنامج منذ انضمامه في عام 2019.

وتترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لعام 2022، حيث استضافت مصر الاجتماع الثالث في مارس من هذا العام في القاهرة.