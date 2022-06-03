ريال مدريد يطالب اليويفا بمحاسبة المسئولين في أحداث لقاء ليفربول

وجه ريال مدريد الإسباني مطلبين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إثر أحداث الفوضى التي شهدها محيط ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، مطلع الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان رسمي من ريال مدريد: "في ضوء الأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو في محيط ونقاط الوصول إلى استاد دو فرانس، وحتى داخل الملعب نفسه، يود نادي ريال مدريد سي. كانوا ضحية للأحداث المذكورة:

1 - نود معرفة الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا المكان لاستضافة النهائي والمعايير المستخدمة، مع مراعاة تجارب اليوم.

2 - علاوة على ذلك، فإننا نطالب بالإجابات والشروح لتحديد المسؤولين عن ترك الجماهير مهجورة وعزل. المعجبون الذين أظهروا بشكل عام سلوكًا مثاليًا في جميع الأوقات.

وتابع بيان ريال مدريد: "نعتقد أن شيئًا كان يجب أن يكون مهرجانًا رائعًا لكرة القدم لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة، سرعان ما تحول إلى سلسلة من الأحداث المؤسفة التي تسببت في إحساس بالغضب في جميع أنحاء العالم".

وأكمل البيان: "كما اتضح في الصور الكاشفة التي نشرتها وسائل الإعلام، تعرض العديد من المعجبين للاعتداء والمضايقة والاعتداء والسرقة بطريقة عنيفة. استمرت هذه الأحداث أثناء تحركهم في سياراتهم أو حافلاتهم، مما تسبب في قلقهم على صحتهم الجسدية. حتى أن بعض المشجعين اضطروا إلى قضاء الليل في المستشفى نتيجة للإصابات".

وأتم ريال مدريد بيانه: "لقد نقلت كرة القدم للعالم صورة بعيدة كل البعد عن القيم والأهداف التي ينبغي أن تسعى لتحقيقها. جماهيرنا وأنصارنا يستحقون الرد ومحاسبة المسؤولين من أجل القضاء على مثل هذه الأحداث من كرة القدم والرياضة بشكل عام".

وأعلن اليويفا يوم الثلاثاء الماضي عن إجراء مراجعة شاملة ومستقلة للوقوف على مشكلات دخول المشجعين التي أسفرت عن حالة من الفوضى واستخدام قنابل الغاز خارج استاد "دو فرانس" قبل المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت الماضي.