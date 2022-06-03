رئيسا الاتحاد والمفوضية الإفريقية يصلان روسيا ويلتقيان الرئيس بوتين غدا

وصل الرئيس ماكي سال رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد روسيا، ومن المقرر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت في مدينة سوتشي.

وقالت المتحدث الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو - عبر حسابها على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - إن رئيسي الاتحاد والمفوضية الإفريقية سيناقشان مع الرئيس فلاديمير بوتين جهود السلام ومحاولات وقف إطلاق النار لاحتواء الموقف بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات الحرب على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية.

يشار إلى أنه منذ نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، طالب الرئيس ماكي سال، وموسى فقي محمد، روسيا باحترام القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها الوطنية، والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، برعاية الأمم المتحدة، فيما أعربت أوكرانيا عن تطلعها لعلاقات أوثق مع إفريقيا حيث يرغب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في التواصل ومخاطبة قادة دول الاتحاد الأفريقي للتحدث عن الأوضاع في بلاده.