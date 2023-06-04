جمهور المنيا يتفاعل مع عروض البلياتشو والماريونيت في سادس أيام فعاليات حياة كريمة

شهد اليوم السادس لفعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه للهيئة العامة لقصور الثقافة بقرى حياة كريمة في مركز مغاغة تفاعل كبير من أبناء المنيا.

الفعاليات تأتي استمرارا للأسابيع الثقافية التي تقدمها الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة، في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الإطار استضاف مركز شباب أبا الوقف البلد، اليوم السبت، عددا من الفعاليات المتنوعة، بإقامة مجموعة من الورش الفنية لأبناء القرية التي تمت بإشراف مجموعة من الفنانين، ومنها في مجالات الحلي "حورية عصمت"، النسيج الوبري "إيناس حسن"، خيوط المكرمية "شيرين محمد"، أشغال الورق "خالد عبدالحميد"، حرق على الجلد "منى عبدالعزيز"، إضافة إلى اكتشاف المواهب في التمثيل والغناء والرسوم والفنون التشكيلية "جيهان مبروك".

واستمرت اللقاءات التوعوية من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مع إسراء رأفت والتي بينت من خلالها الفرق بين المدمن والمتعاطي وتحدثت عن التدخين السلبي والفرق بينه وبين التدخين الإيجابي.

كما أقيمت أمسية شعرية لشعراء نادي أدب المنيا، الشاعر عبد الناصر الكومي قصيدة "الناس معادن"، الشاعرة شوقية كامل وقصيدة "مش وقته خالص"، والشاعر طارق العيسوي قصيدة "الفجر لاح"، وعرض فني لفرقة أطفال جاردن سيتي، مع الفنانين جمال الشرنوبي ويارا محمد ومحمد رضا وفقرة ضاحكة للبلياتشو، وفقرة عرائس ماريونيت، والتنورة، وهي الفقرات التي شهدت تفاعلا كبيرا من الأطفال وأبناء القرية.

ثم قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عددا من فقراتها الشهيرة ومنها: سامر التحطيب، نخل عالي، السحجة.

حضر الفعاليات الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والمشرف على تنفيذ الأسبوع والدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر من مبادرة حياة كريمة الثقافية أطلقته قصور الثقافة الاثنين الماضي، حيث نفذت الفعاليات بقريتي بلهاسة وطنبدي، ويختتم الاثنين المقبل 5 يونيو الحالي، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي "فرع ثقافة المنيا"، ويشهد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة بعض الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.