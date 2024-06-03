وزير النقل عن قرض توريد عربات قطارات النوم: لو مسلف أخويا مش هيكون كده

- لن نستورد عربات سكة حديد تاني ولا مترو

علق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، على أداء الوزارة وتخصيص قرض جديد لتوريد عربات لقطارات النوم، قائلا: "101 عربة قطارات نوم عمرها 50 سنة متهاكلة، كانت مصر 45 مليون، وعندنا حينها 5 ملايين سائح كان لابد من تجديد هذا المرفق".

وأبدى الوزير، تقديره للمعارضين للقرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدًا أن "المعارض من حس وطني مش عايزين زيادة قروض وأزمة دولار".

وأكد أن القرض ميسر "القرض وفوائده لو مسلف أخويا مش هيكون كده".

وشدد على أن الاتفاقية تدعم توطين صناعة السكك الحديدية في مصر "لن نستورد عربيات سكك حديد تانية ولا مترو".

وتعليقًا على كلمات نواب معارضين اعتبروا أن وزارة النقل مسئولة عن الديون، قال "قروض وزارة النقل كل الأرقام اللي اتقالت غلط، القروض 10 مليارات من 168 يعني 6%، وقروضنا تنموية طويلة الأجل بفترات سداد طويلة وفائدة ميسرة".