سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، خمسة أعضاء جدد لشغل مقاعد غير دائمة بمجلس الأمن الدولي في الفترة بين 1 يناير 2026 وحتى 31 من ديسمبر 2027.

والدول الأعضاء الجدد التي تم انتخابها هي البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.

وتخصص المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن لمناطق العالم الإقليمية حيث تم انتخاب ثلاثة مرشحين من المجموعة الأفريقية ومجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والبحرين.

فيما تم التصويت لاختيار عضو غير دائم واحد من كل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية، وهما كولومبيا ولاتفيا، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وحصلت البحرين على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت، فيما نالت جمهورية الكونغو الديمقراطية 183 صوتا، وليبريا 181 صوتا.

وفي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حصلت كولومبيا على 180 صوتا من أصل 180 شاركوا في التصويت.

وفي مجموعة دول أوروبا الشرقية، صوت 178 عضوا في الجمعية العامة لصالح اختيار لاتفيا من أصل 178 شاركوا في التصويت على هذا المقعد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشغل فيها لاتفيا عضوية مجلس الأمن.

وباستثناء لاتفيا، سبق لجميع المرشحين الآخرين شغل عضوية المجلس على النحو التالي: كولومبيا سبع مرات، وجمهورية الكونغو الديمقراطية مرتان، والبحرين وليبريا مرة واحدة.

ولم يسبق لأكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أن شغلت عضوية مجلس الأمن.

ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي مدة عضوية خمسة أعضاء آخرين غير دائمين في مجلس الأمن بنهاية 2025 وهم الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا.

أما الأعضاء الخمسة الآخرون الذين تنتهي عضويتهم في نهاية 2026 فهم الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال.

يذكر أن الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلس هم المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا.