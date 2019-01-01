مزارعو ألمانيا يتوقعون تأثر إنتاج الحبوب بموجة الجدب

يتوقع المزارعون الألمان أن يتراجع محصول الحبوب هذا العام أيضًا بسبب الآثار السيئة لموجة الجدب الأخيرة التي أصابت البلاد.

وقال رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، إنه على الرغم من احتمال تزايد محصول هذا العام بواقع نحو تسعة ملايين طن، حيث ينتظر أن يبلغ حجم المحصول على مستوى ألمانيا إجمالا، نحو 47 مليون طن، "إلا أن توابع آثار الجدب لا تزال محسوسة".

وجاء تصريح روكفيد في مستهل البدء التقليدي لموسم الحصاد، اليوم الأربعاء بمدينة دالجوف دوبيريتس، بولاية براندنبورج.

وتوقع رئيس اتحاد المزارعين الألمان ألا تشهد الكثير من مزارع الحبوب الألمانية انفراجة هذا العام أيضا، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وناشد روكفيد الحكومة الاتحادية بتوفير المزيد من الإمكانيات لأصحاب مزارع الحبوب في ألمانيا، لدعمهم في مساعدة أنفسهم، مثل مساعدتهم في ادخار وديعة معفاة من الضرائب تحسبا للتعرض لأزمات مالية بسبب تراجع المحصول نتيجة العوامل الجوية، يستطيع أصحاب المزارع من خلالها ادخار جزء من المال في السنوات الحصاد الجيد.

وقال روكفيد إن الظروف الزراعية كانت سيئة جدا هذا العام أيضا، ومتفاوتة من منطقة لأخرى، حيث عانت المساحات الزراعية في مناطق شرق ألمانيا من أضرار في السنوات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.

يشار إلى أن ألمانيا تزرع حبوبا في مساحة نحو 4ر6 مليون هكتار، وأن اتحاد المزارعين الألمان يمثل قرابة 300 ألف مزارع وأسرهم.