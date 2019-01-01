التعليم: 976 حالة مخالفة و179 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة العام الحالي

الوزارة: لا يمكن تعديل نموذج الإجابة في مواد الرياضيات لأنها لا تحتمل إجابتين صحيحتين



قال وزير التربية والتعليم، إن أي تعدي علي المعلمين سيقابل بمنتهي الحسم، حيث إن الوزارة لديها العديد من الفيديوهات التي تثبت تعدي الطلاب علي المعلمين، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي هؤلاء المعتدين، مؤكدا أن كرامة المعلم أهم من أي شئ آخر.

ووجه الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر الوزارة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العام للعام الحالي، الشكر لوزارة الداخلية التي قامت بدور كبير في تأمين امتحانات الثانوية العامة، والشئون القانونية، والإدارة المركزية للأمن بالوزارة.

وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة رصدت جميع حالات الغش صوت وصورة وأن مطبعة الشرطة كان لها دور كبير في طبع الامتحان وتوزيعه، لافتا إلى أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد اصدار نتيجة الثانوية العامة، ولكن من المنتظر أن تكون بعد منتصف الشهر الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت ٩٧٦ حالة مخالفة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأن أغلب المخالفات تتمثل في الغش عن طريق الهاتف المحمول، وتصوير الامتحان ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى بعض المخالفات الأخري.

وبالنسبة لحالات الغش فقط، فقال عبد الحكم، إن عدد حالات الغش التي تم رصدها هذا العام في امتحان الثانوية العامة بلغت ١٧٩ حالة، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بتعديل نماذج الإجابات التي تستدعي ذلك، مثل مادة علم النفس، حيث ثبت أن هناك ٤ طلاب من إجمالي ١٢٠٠ طالب، أجابوا علي السؤالين الذين تم تعديلهم بطريقة مختلفة، ولذلك تم ادخال التعديل علي نموذج الإجابة، ولكن في مواد الرياضيات لا يمكن تعديل النموذج لأن الرياضة لا يمكن احتمالها لاجابتين صحيحتين.

وأضاف أن الوزارة أعطت طلاب علمي رياضة فرصة كافية بين الامتحانات،وتابع " اليومين الأخيرين الأجازة بين الامتحانات كلفت الوزارة ٨ مليون جنيه، لأن الموظفين في مراكز توزيع الأسئلة واللجان يحتسب أجرهم خلال هذين اليومين".

ورفض عبدالحكم وصف طلاب العلمي رياضة بأنهم "مظلومين " ولديهم فروع أكثر من غيرهم من العلمي علوم والأدبي، قائلا :" كنا نمتحن الثانوية العامة يوميا في الماضي".

وأشار إلي أن مشكلة الطالبة مارلين بمحافظة المنيا، والتي إدعت أنه تم تبديل ورقة الإجابة الخاص بها في مادة اللغة العربية، أكد والدها أنها مريضة نفسيا من الامتحانات، لافتا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الوزارة والتي تؤكد عدم صحة ادعاء الطالبة بتبديل ورقها، وهي التأكد من عدم تغيير السلبس أو الدبوس الخاصة بورقة الإجابة الخاصة بها.

وأكد عبدالحكم، أن لجنة النظام والمراقبة ليس من مصلحتها تبديل اأي أوراق للطلاب، خاصة وأن اأي تغيير في الأوراق يتم اكتشافه فورا.