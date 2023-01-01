مصدر أمنى يكشف تفاصيل مصرع سيدة وإصابة أسرتها في القاهرة الجديدة

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضباط شرطة".

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد سيارة تسبب في دهس أسرة بكومباوند سكني كبير في منطقة التجمع الأول، حيث أدى الحادث إلى مصرع سيدة وإصابة زوجها وأطفالهم الثلاثة.

وتباشر الجهة القضائية المختصة التحقيق في الواقعة.

أُخطرت الجهات الأمنية والقضائية بالواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري، ووجود متوفية ومصابين داخل أحد الكومباوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما.

وأسفر الحادث عن مصرع الأم وتدعى بسمة على حسنين، صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت إثر نزيف فى المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطرى، وكذا أصيب أطفالهما وهما ياسين حمدان " 11 سنة - كدمة أسفل العين"، ونور حمدان " عمرها 10 سنوات - جرح قطعى فى الفم"، وأحمد حمدان " 7 سنوات- كسر بالقدم اليسرى".

أمرت الجهة القضائية المختصة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة وجار التحقيق مع المتهم والاستماع لشهود العيان.