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أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة جنديين في عملية طعن في مدينة كرمئيل بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وأحدهما حالته حرجة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أحد المسعفين قوله إن المصابين جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الشرطة قامت بتصفية منفذ عملية كرمئيل وبدأت التحقيق وتمنع نشر التفاصيل.

وأضافت أن الشرطة أغلقت مداخل المجمع التجاري الذي وقعت فيه عملية الطعن ومنعت حركة الدخول والخروج.

كما قالت الإذاعة إن قوات من الشرطة توجهت نحو قرية عربية قريبة من كرمئيل بمنطقة الشاغور داخل الخط الأخضر.

من جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تجري عمليات بحث وتمشيط لفحص وجود مشتبهين آخرين.

من جانبها، أفادت مصادر طبية إسرائيلية بأن الطواقم الطبية تعمل على إنقاذ حياة أحد المصابين.