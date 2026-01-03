 فنزويلا.. اندلاع حريق كبير في مطار هيجيروتي بعد غارات أمريكية - بوابة الشروق
السبت 3 يناير 2026 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

فنزويلا.. اندلاع حريق كبير في مطار هيجيروتي بعد غارات أمريكية


نشر في: السبت 3 يناير 2026 - 12:41 م | آخر تحديث: السبت 3 يناير 2026 - 12:41 م

اندلع حريق كبير في مطار مدينة هيجيروتي، في شمال فنزويلا، وذلك بعد غارات أميركية استهدفته صباح السبت.

وذكرت شبكة "سي إن إن " الأمريكية أن هذا الانفجار يبدو أنه ناتج عن احتراق نظام دفاع جوي داخل المطار، الواقع شرقي العاصمة كاراكاس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، قد أعلن بأن "أمريكا شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا"، مضيفاً أنه تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلهما خارج البلاد جواً.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "نفّذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي تم، إلى جانب زوجته، إلقاء القبض عليه ونقله جواً إلى خارج البلاد"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف أن هذه العملية نُفِّذت بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية. وأنه سيتم نشر تفاصيل إضافية لاحقاً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك