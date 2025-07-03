إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح

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أججت الرياح العاتية إحدى حرائق الغابات والأحراش في محافظة إزمير بغرب تركيا اليوم الخميس.

وقال المحافظ سليمان ألبان إن الرياح دفعت ألسنة اللهب باتجاه منطقتي تشيشمي وألاتشاتي المطلتين على بحر أيجة.

وقامت السلطات بإخلاء ثلاث قرى كإجراء احترازي وغلق قطاع من الطريق السريع المتجه إلى الجنوب بشكل مؤقت فيما اشتعلت النيران على جانبي الطريق، بحسب ما أظهرته التسجيلات.

وواصلت أجهزة الطوارئ مكافحة الحرائق طوال الليل.

وحاولت منظمة حماية الحيوان "هايتاب" الإمساك بالحيوانات المصابة للاعتناء بها.

وقال المحافظ إن الحريق اندلع أمس الأربعاء، في مدينة إلدير الساحلية بسبب خلل في خط الكهرباء. وأضاف أنه بسبب الرياح القوية والجفاف الشديد، تمكنت النيران من الانتشار بسرعة.

وأسفرت الحرائق في إزمير في دمار كبير مؤخرا. واندلعت مئات الحرائق في أنحاء البلاد جرى الآن إخماد معظمها.