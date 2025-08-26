المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تمثل 15 بالمئة فقط من الاحتياجات

- إسرائيل تمنع دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى

قالت المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن 467 شاحنة دخلت خلال الـ5 أيام الماضية من أصل 3 آلاف، ليبلغ عدد الشاحنات التي وصلت خلال 30 يوما ألفين و654 شاحنة، تعرض معظمها للنهب بمساعدة إسرائيل.

وأضاف المكتب في بيان: "خلال الأيام الخمسة الماضية (من الخميس حتى الاثنين)، دخل إلى قطاع غزة 467 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 3 آلاف شاحنة متوقعة، وقد تعرّضت للنهب والسرقة في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن "إجمالي الشَّاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار (30 يوماً)، بلغ 2654 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 18000 شاحنة مساعدات".

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن ما دخل القطاع أقل من 15 بالمئة من الاحتياجات الفعلية،

وأكد أن "هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية".

من جهة ثانية، قال المكتب إن إسرائيل تمنع دخول 430 صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون. وإلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى.

والأصناف الممنوعة هي: "بيض المائدة، اللحوم الحمراء والبيضاء، الأسماك، الأجبان، مشتقات الألبان، الفواكه، الخضروات، المكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى"، وفق ذات المصدر.

وقال المكتب إن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمل إسرائيل وحلفاءها "كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة".

ودعا "الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين".

ورغم سماح إسرائيل بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية والبضائع، إلا أن المجاعة ما زالت مستمرة، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.