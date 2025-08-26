أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، لتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، بهدف مراعاة ظروف المواطنين وتشجيعهم على البناء بترخيص.

تضمن القرار تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن ويتناسب مع مستواها وطبيعتها.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزارة الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن المادة الأولى من القرار الوزاري نصت على تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، شاملًا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، كالآتي:

- 1400 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية.

- 1000 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات فيما عدا محافظات الوجه القبلي.

- 800 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات الوجه القبلي.