هزتان ارتداديتان جديدتان تفاقمان مأساة الزلازل في أفغانستان

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن هزتين ارتداديتين قويتين ضربتا شرق أفغانستان خلال 12 ساعة، مما أثار مخاوف من وقوع المزيد من الوفيات والدمار، اليوم الجمعة، في منطقة لقي فيها نحو 2200 شخص حتفهم جراء زلازل على مدى 4 أيام.

وحدث ذلك في أعقاب زلزالين ألحقا دماراً كبير في البلاد الواقعة في جنوب آسيا. وقدرت حكومة حركة "طالبان" عدد الوفيات بما يصل إلى 2205 والإصابات 3 آلاف و640 حتى الخميس، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال شاهد عيان للوكالة إن هزات ارتدادية متواصلة ضربت إقليم ننكرهار، ولا يزال جمع التفاصيل عن الأضرار جارياً.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.4 درجة هز جنوب شرق البلاد على عمق 10 كيلومترات، بعد ساعات من زلزال آخر في وقت متأخر من مساء الخميس.

وبلغت قوة أول زلزال وقع هذا الأسبوع 6 درجات، وباغت البلاد قبل دقائق من منتصف ليل الأحد، وهو أحد أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان. وأحدث أضراراً ودماراً في إقليمي ننكرهار وكونار إذ كان قريباً من سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات فقط.