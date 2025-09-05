استئصال خلايا سرطانية من جلد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

خضع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مؤخرا لعملية جراحية لإزالة خلايا سرطانية من جلده.

وقال مكتب بايدن إنه يتعافى بشكل جيد من الإجراء المعروف باسم جراحة موهس، والتي تُستخدم غالبا لعلاج أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعا، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتزيل هذه العملية طبقات من الأنسجة الجلدية السرطانية حتى لا تبقى أي خلايا سرطانية.

وليس واضحا بالضبط متى خضع بايدن للجراحة. وقد تم تصويره وهو يغادر كنيسة في جرينفيل بولاية ديلاوير أواخر الشهر الماضي بجرح كبير مرئي في رأسه.

وكان بايدن، البالغ من العمر 82 عاما، قد خضع لجراحة لإزالة خلايا جلد سرطانية خلال فترة رئاسته.

وفي عام 2023، تمت إزالة آفة جلدية سرطانية من صدره أثناء فحص بدني روتيني، بحسب ما قال طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، في مذكرة حينها.

وكانت الخزعة قد كشفت أن الآفة هي سرطان الخلايا القاعدية، وهو أحد أكثر نوعين شيوعا من سرطان الجلد، والذي يُعالج أيضا باستخدام جراحة موهس.

وبعد إجراء عام 2023، كتب أوكونور أن "جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح" وأنه "لا يلزم أي علاج إضافي".

كما خضعت السيدة الأولى السابقة جيل بايدن لإزالة آفتين سرطانيتين من جلدها في العام ذاته، إحداهما فوق عينها والأخرى في منطقة الصدر، وقد تبين أيضا أنهما سرطان الخلايا القاعدية.

وأثارت المخاوف بشأن صحة بايدن جدلا رئيسيا بعد أدائه الكارثي في مناظرة انتخابية في يونيو 2024. وبعد عدة أسابيع، انسحب من سباق الرئاسي.

وفي مايو الماضي، أعلن بايدن إصابته بنوع من سرطان البروستاتا شديد العدوانية لدرجة أنه كان قد انتشر بالفعل إلى عظامه.

وقال مكتبه في ذلك الوقت إنه يتابع عدة خيارات علاجية.

ورغم تضامن الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع بايدن متمنين له الشفاء، تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض حلفائه عما إذا كان بايدن على علم بإصابته بالسرطان أثناء وجوده في منصبه الرئاسي، وما إذا كان التشخيص قد تم إخفاؤه من قبل أي من مساعديه بمن فيهم الطبيب أوكونور