مجلس الأمن يعقد غدا إحاطته الشهرية المفتوحة عن فلسطين والشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن غدا الأربعاء (توقيت نيويورك) إحاطته الشهرية المفتوحة المنتظمة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وذكر - بيان مجلس الأمن - أن راميز الاكبروف، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يقدم غدا إحاطة إعلامية، كما يقدم ممثلوا المجتمع المدني إحاطة أيضا ، يعقبها إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

وأوضح أن اجتماع الغد يناقش توسع إسرائيل في حملتها العسكرية في غزة.

وفي 20 أغسطس الجاري، قال جيش الإسرائيلي إنه بدأ المراحل الأولى من عملية للسيطرة على مدينة غزة.