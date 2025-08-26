حماس: اقتحام الاحتلال رام الله جريمة تعكس نهجا تدميريا استئصاليا

• بيان القيادي في الحركة محمود مرداوي تعقيبا على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة ما أسفر عن إصابة 24 فلسطينيا واعتقال 3..

قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إن اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، يعكس "نهجا تدميريا واستئصاليا لفرض السيطرة الميدانية".

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان، إن "اقتحامات جيش الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، وما شهدته مدينة رام الله اليوم من اعتداءات همجية، تعبر عن النهج التدميري الاستئصالي الواضح للاحتلال وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية على الضفة".

وشدد مرداوي على أن "استهداف المرافق المدنية، واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وامتداداً لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله لساعات، ما أسفر عن إصابة 24 فلسطينيا بينهم طفل ومسن، واعتقال 3 آخرين، قبل أن ينسحب الجيش بعد مداهمة محال صرافة ومصادرة أموال ومقتنيات.

وشدد مرداوي على أن "عدوان الاحتلال لن يفلح في نشر الرعب في نفوس المواطنين، أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير".

وأشاد "بالشعب الفلسطيني في رام الله وكافة المحافظات الذين سارعوا للتصدي لتوغلات الاحتلال"، ودعاهم إلى "مزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعاً عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية الثابتة".

وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته "ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتحرك للجم آلة البطش والعدوان التي تستفرد بأهل الضفة الغربية".

ويقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي مدنا وبلدات في الضفة الغربية بدعوى اعتقال فلسطينيين "مطلوبين".

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 62 ألفا و819 شهيدا، و158 ألفا و629 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا حتى الثلاثاء.