أفادت وكالة معا الفلسطينية، نقلًا عن تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أنّ "حماس سترد على المقترح الأخير، الليلة"، وذلك فيما يتعلق بمقترح وقف النار وتبادل الأسرى.

وتقدِّر إسرائيل بأن "الردّ سيكون إيجابيًا، وسيُتيح إرسال وفود لإجراء محادثات تقريبية، بشكل فوريّ، بمفاوضات يُرجَّح أن تُعقد في العاصمة القطرية، الدوحة".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّه في حال وصول مساعي وقف الحرب إلى مرحلة يتمّ فيها إرسال وفد إسرائيليّ للدوحة؛ فإنّ ذلك يعني أنه سيتمّ في الغالب التوصّل لاتفاق فعلا.

ووصفت التقارير ذلك بأن الساعات المقبلة بأنها "بالغة الأهمية، في ما يتعلق بقضية الرهائن".

وأمس الأربعاء، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أبديا موافقة مبدئية على المقترح المطروح لصفقة تبادل الأسرى، خلال نقاشات مغلقة جرت مؤخرًا.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تصريحات للصحفيين، "قبول تل أبيب لمقترح ويتكوف"، مشيرًا إلى وجود ما سماها "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، قالت حركة حماس، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين، علما بأن الحركة أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.