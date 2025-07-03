مقتل شخصين على الأقل وفقد العشرات جراء غرق عبارة في إندونيسيا

غرقت عبارة تقل 65 شخصا بالقرب من بالي في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن الشرطة ورجال إنقاذ.

وكانت العبارة تحمل عشرات الركاب والمركبات خلال الليل في مضيق بالي، بين جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقال واهيو سيتيابودي، منسق مركز البحث والإنقاذ في بانيووانجي، إن العبارة، كيه إم بي تونا براتاما جابا، غادرت ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية الساعة 1056 مساء (1556 بتوقيت جرينتش) الأربعاء وأرسلت إشارة استغاثة بعد أكثر من 20 دقيقة بقليل، مضيفا أنها كانت في طريقها إلى ميناء جيليمانوك في بالي.

وأضاف واهيو أن العبارة كانت تقل 53 راكباً و12 من أفراد الطاقم، فضلا عن 82 مركبة، معظمها شاحنات كبيرة.

وأشار إلى أنه تم نشر فريق بحث إلى آخر موقع معروف للسفينة، لكن الطقس السيئ والأمواج العالية التي وصل ارتفاعها إلى مترين ونصف المتر أعاقا جهود البحث.

وتشير تقارير غير رسمية متداولة بين عمال الميناء إلى أن العبارة ربما تعرضت لتسرب في غرفة المحرك قبل انقلابها. وأفادت سفينة أخرى كانت تتبعها أن العبارة انقلبت وانجرفت جنوباً.