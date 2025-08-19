ملك المغرب يأمر بإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية الإضافية لغزة

أفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، بأن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لصالح سكان قطاع غزة، وذلك تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس مع الشعب الفلسطيني.



وأوضح البيان أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما الأطفال والرضع.

وأكد البيان أن الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أصر على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تعكس انشغال العاهل المغربي بالوضع الإنساني الدقيق الذي يعيشه قطاع غزة وانخراطه في التخفيف من معاناة القطاع الفلسطيني.