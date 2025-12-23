وزير الرياضة: ما شهدته من إشادات بين مجلسي الأهلي والزمالك يعكس مكانة القطبين

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما شهده خلال جولته الأخيرة من إشادات متبادلة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يعكس وعي إدارات قطبي الكرة المصرية، وأهمية ترسيخ قيم الاحترام والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي. جاء ذلك خلال لقائه مجلس إدارة نادي المعادي واليخت، برئاسة المهندس إبراهيم شلباية، في ختام جولته التفقدية بعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة مع مجلس الإدارة سبل تطوير الأنشطة الرياضية، والارتقاء بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية بمختلف فئاتها، ودورها المحوري في تنمية المواهب الرياضية وتعزيز ثقافة الممارسة الرياضية بين الشباب.

وأشار أشرف صبحي إلى أن هذه الروح الإيجابية التي لمسها خلال لقاءاته مع إدارات الأندية الكبرى تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التعاون والاحترام المتبادل، موضحًا أنه خلال لقائه مجلس إدارة النادي الأهلي، أشاد المجلس بنادي الزمالك باعتباره أحد قطبي الكرة المصرية وصاحب تاريخ عريق، كما أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك بدوره بالنادي الأهلي، في لفتة إيجابية تؤكد التقارب بين القطبين، بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة، بما ينعكس إيجابًا على صورة الرياضة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وفي ختام اللقاء، أوضح الوزير أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة أوضاع الأندية والاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على توفير الدعم اللازم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الرياضة وبناء الإنسان المصري.