 أرسنال يطيح بكريستال بالاس من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:55 ص القاهرة
أرسنال يطيح بكريستال بالاس من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 12:33 ص

حجز فريق أرسنال بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بعدما أطاح بنظيره كريستال بالاس بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأقيمت المواجهة مساء الثلاثاء على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، حيث شهدت ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين في الشوط الأول، وتعددت الهجمات على كلا المرميين، لكن الأهداف غابت لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح أرسنال في فض الاشتباك وتسجيل هدفٍ بالنيران الصديقة في الدقيقة 80، أحرزه ماكسينس لكرواكس بالخطأ في مرماه.

وتمكن مارك جويهي من إعادة كريستال بالاس إلى المباراة في الدقيقة 95، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وحسم أرسنال ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 8-7، ليحجز مقعده في نصف نهائي كأس كاراباو.


