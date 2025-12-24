استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بشدة في تعاملات أمس مع تجدد علاوة المخاطرة نتيجة للصراعات بين الولايات المتحدة وفنزويلا وروسيا وأوكرانيا.

وبلغ سعر لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تسليم فبراير المقبل مرتفعا بمقدار 37ر0 دولار أي بنسبة 64ر0% إلى 38ر58 دولارا للبرميل.

وبعد تصنيف نظام حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "منظمة إرهابية أجنبية" متورطة في تهريب المخدرات غير المشروع، إلى الولايات المتحدة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار بحري قبالة سواحل فنزويلا على جميع "السفن الخاضعة للعقوبات" التي تدخل وتخرج من الموانئ الفنزويلية.

وقد صادر الجيش الأمريكي بالفعل سفينتين قبالة السواحل الفنزويلية، بينما يتجه خفر السواحل الأمريكي لحجز سفينة أخرى.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في ناقلات النفط لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية أو ستبيعه في السوق، كما ستحتفظ بالسفن المصادرة.

ورد مادورو باتهام ترامب بمحاولة الاستيلاء احتياطيات النفط الفنزويلية الغنية بالقوة، ودعا إلى تدخل الأمم المتحدة، في حين أدانت الصين، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، الأعمال العدوانية الأمريكية.

بعد أن قصفت أوكرانيا محطة نفط تابعة لشركة تامانفتجاز في منطقة كراسنودار الروسية، هاجمت القوات الروسية أمس ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمرافق الميناء وسفينة.

وألحقت الضربة الروسية أضرارا بالبنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 120 ألف شخص في المنطقة.

لم تُحقق خطة ترامب للسلام، المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أي تقدم يذكر حتى الآن، على الرغم من سلسلة من المحادثات التي أجراها مفاوضون أمريكيون بشكل منفصل مع روسيا وأوكرانيا.

من ناحيته أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اعتزام العراق زيادة حصته من إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+ بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، ما سيدر عليه إيرادات سنوية إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار، ويُسهم في سدّ العجز في ميزانيته.

ومن المتوقع أن تكون الزيادة تدريجية، حيث سترتفع من 150 ألف برميل يوميا مبدئيا إلى 300 ألف برميل يوميا في وقت لاحق. ويبلغ متوسط ​​إنتاج العراق حاليا 4ر4 مليون برميل يوميا..

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية كشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 3ر4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أعلى بكثير من التقديرات المتوقعة البالغة 2ر3%. وقد تأخر صدور هذا التقرير، الذي كان مقرراً في 30 أكتوبر، بسبب إغلاق الحكومة.

وقد دفع هذا النمو المرتفع غير المتوقع المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل.