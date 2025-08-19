 الرئيس السوري يستعرض مع وفد من الكونجرس الأمريكي آفاق التعاون الإنساني والأمني - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 5:33 م القاهرة
الرئيس السوري يستعرض مع وفد من الكونجرس الأمريكي آفاق التعاون الإنساني والأمني

دمشق - قنا
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 5:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 5:12 م

استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي آفاق الحوار الثنائي، وملفات التعاون الإنساني والأمني.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، مختلق القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

