الرئيس السوري يستعرض مع وفد من الكونجرس الأمريكي آفاق التعاون الإنساني والأمني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي آفاق الحوار الثنائي، وملفات التعاون الإنساني والأمني.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، مختلق القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.