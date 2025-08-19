الرئيس السوري يستعرض مع وفد من الكونجرس الأمريكي آفاق التعاون الإنساني والأمني

الأكثر قراءة
«الكفتة غالية» هيثم فاروق يسخر من عقوبة نجم الأهلي
شعبة الاتصالات: الحكومة رفعت الجمارك على هواتف آيفون بأكثر من 50%
بعد 10 سنوات من العمى.. امرأة تبصر بعد زراعة أسنان الفم في عينها
ألفاظ وعبارات إباحية.. النيابة توجه 3 جرائم للمتهمين بمطاردة فتاتي طريق الواحات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
استعرض الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، مع وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي آفاق الحوار الثنائي، وملفات التعاون الإنساني والأمني.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، مختلق القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.