مصطفى البرغوثي: مصر رفضت بشكل قاطع مؤامرة إسرائيل للتطهير العرقي وتهجير سكان غزة

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، أن مصر رفضت بشكل قاطع مؤامرة إسرائيل للتطهير العرقي لسكان غزة وتهجيرهم من أرضهم، وكان موقفها واضحا في الرفض المطلق لأوهام إسرائيل وحكومة نتنياهو.

وقال البرغوثي، في مداخلة -عبر برنامج (العالم غدا) المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري- :"إن مصر وقفت وانتبهت بقوة أمام تلاعب نتنياهو بالنار عندما تحدث عن رؤية (إسرائيل الكبرى).

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تجريد السلطة الفلسطينية من صلاحيتها، وتحاصر معبر رفح وتمنع دخول المساعدات بعد إغلاقه منذ فترة طويلة، وتقوم بتدمير قطاع غزة بشكل وحشي ليس له مثيل.

وذكر أن صمود الشعب الفلسطيني كان فاعلا في إحداث التغييرات الجذرية فى المواقف الدولية، مشددا على ضرورة ضغط الدول الغربية على إسرائيل لوقف الإبادة الرهيبة التي يمارسها الاحتلال في غزة.

وأوضح أن نحو 150 دولة اعترفت بالفعل بفلسطين، وهناك اعترافات جديدة ستعلن خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مشددا على أن الاعترافات القادمة بالدولة الفلسطينية يجب أن ترافقها عقوبات على إسرائيل.

وطالب البرغوثي بوجود ضغط فعلي على إسرائيل لوقف حربها المدمرة في غزة والضفة الغربية، وفرض عقوبات على الاحتلال كما فعلت النرويج وإسبانيا وألمانيا.

وقال البرغوثي إن المجتمع الدولي فرط في القانون الدولي والإنساني بموقفه المتخاذل من عدوان الاحتلال علي غزة وتقاعس فى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.