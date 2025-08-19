- توقّعات باستمرار الأمطار في السواحل الشرقية والجنوبية الغربية وسواحل البحر الأحمر

أصيب عدد من الأشخاص وسُجّلت أضرار مادية كبيرة، الثلاثاء، جراء سيول اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة عدن خلال الساعات الماضية، وتسببت في تدفق السيول بمختلف أحيائها، ما أدى إلى غمر منازل ومحال تجارية وتوقف حركة السير، خصوصا في حي المعلا.

وأوضح الشهود أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء السيول، دون أن تتوفر حصيلة دقيقة بعدد الضحايا.

وفي السياق، ذكر مكتب وزارة الإعلام، أن المحافظ أحمد حامد لملس أصدر توجيهات عاجلة للجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين جراء السيول على نفقة السلطة المحلية.

وأضاف المكتب في بيان أن "التوجيه يأتي في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة للأضرار التي خلّفها المنخفض الجوي الذي ضرب عددًا من مديريات عدن، وأسفر عن إصابات في صفوف المواطنين"، دون ذكر عددهم.

بدوره، توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر (حكومي) في بيان استمرار الأمطار خلال الساعات المقبلة في أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية الغربية وسواحل البحر الأحمر.

ودعا المركز المواطنين "إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المتوقع تضررها من الأمطار والسيول، محذّرا من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن السير في طرقات طينية زلقة".