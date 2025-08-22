إقالة جنرال أمريكي بعد تقييم استخباراتي أغضب ترامب بشأن المواقع النووية الإيرانية

قال مصدران مطلعان ومسئول في البيت الأبيض، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أقال جنرالًا، بعدما أثار التقييم الاستخباراتي الأولي الذي أعدته وكالته حول الأضرار التي أصابت المواقع النووية الإيرانية جراء الضربات الأمريكية غضب الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعد الليفتنانت جنرال جيفري كروز يتولى رئاسة وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بحسب ما أفادت به المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها لكونها غير مخولة بالحديث علنًا عن الموضوع.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور عدة أشهر على تسريب تفاصيل التقييم الأولي للصحافة. وقد أظهر التقييم أن البرنامج النووي الإيراني تأخر بفعل الضربات الأمريكية لبضعة أشهر فقط، وهو ما تعارض مع تصريحات ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.