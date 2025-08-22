وزير خارجية هولندا يستقيل بعد فشله في إقناع حكومته باتخاذ إجراءات للضغط على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه، بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية، بحسب ما أفادت وكالة "أيه إن بي" للأنباء.

وقال فيلدكامب "أرى أنني لست في موقع يخوّلني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية" من أجل الضغط على إسرائيل.

وصرح الوزير الخميس برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما" في يوليو.

كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك الخميس وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي"، بحسب

وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها تمت "مناقشتها بشكل جدي"، لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء.

وبالتالي، قرر الوزير الاستقالة، معتقدا أنه لا يملك "ثقة كافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة".

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذّر خبراؤها من أن 500 ألف شخص يعيشون في حالة "جوع كارثي"، محملة إسرائيل المسؤولية عن ذلك، في ظل الحرب المتواصلة في القطاع منذ العام 2023، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.