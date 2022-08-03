سموحة يكشف حقيقة رحيل عبد الكبير الوادي

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كشف عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تلقي ناديه عروض محلية وخارجية للتعاقد مع المغربي عبد الكبير الوادي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوادي لعب مع سموحة في الموسم الحالي 23 مباراة، سجل تسعة أهداف وقدّم عشرة تمريرات حاسمة، وارتبط بالانتقال لفريق الزمالك لتعويض رحيل مواطنه أشرف بن شرقي.

وقال الغنيمي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «عبد الكبير الوادي تلقى عروضًا كثيرة سواء في مصر أو في الخارج وننتظر رد عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق لحسم موقفنا النهائي».

كما تطرق نائب رئيس سموحة للحديث عن التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي، حيث قال: «التعاقد مع أجايي جاء لتأمين مركز المهاجم في الموسم المقبل».

وأتم: «لكي أنافس على الدوري أحتاج دفع 250 مليون جنيه، وهناك أندية تصرف أكثر من ذلك ولا تحصل على اللقب».