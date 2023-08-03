كشف أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، موقف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي سوزا للانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير اليوم الخميس في برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون سبورت:" ماذا يحدث في تعاقدات النادي الأهلي؟ الأهلي لا يملك سوى التعاقد مع صفقة واحدة فقط بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين بقائمة الفريق".

أضاف:" الأهلي أوقف كل أنواع مفاوضاته مع مسئولي جينبوك الكوري الجنوبي الخاصة للتعاقد مع سوزا هذا لا يعني ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء، الحكاية أن عقد سوزا مع فريقه الكوري ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، الأمر الذي يتيح للأهلي فرصة ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

أكمل:" لجنة التخطيط احالة ملف البرازيلي سوزا للسويسري مارسيل كولر وبالمناسبة المدرب السويسري هو صاحب الكلمة العليا سواء وافق أو رفض اللاعبين المعروضين عليه ودور لجنة التخطيط ارشادي فقط".

تابع:" هذا الكولر لا قلب له في العمل نعم مدرب منضبط ومحترم ولكن في الشغل معندوش قلب ورغم ذلك كل اللاعيبة بتحبه وبتقدره وبتحترمه وفي نفس الوقت بتخاف منه لأن الراجل له نظام محدد وإدارة الكرة تركت له كل الصلاحيات وهو ما تكلل فوزه بكل البطولات مع الفريق بغض النظر في حالة خسارة الأهلي مساء اليوم أمام المصري والخروج من كأس مصر".

أتم:" النادي الكوري الجنوبي رفض العرض المقدم من الأهلي للتعاقد مع سوزا، وكولر أبلغ إدارة الكرة في النادي بمنحه مهلة للتفكير في ضم النجم البرازيلي من عدمه في ظل صعوبات خروج لاعبين جدد من قائمة الفريق".