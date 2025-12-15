قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن مصر تواصل إرسال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المستمرة لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأوضح كمال، خلال تغطية من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، أن القوافل تضم مختلف أشكال الدعم الإغاثي، بما في ذلك السلال الغذائية، والمستلزمات الغذائية الأساسية للأطفال، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات داخل قطاع غزة، فضلًا عن احتياجات فصل الشتاء من ملابس وأغطية وخيام لإيواء المتضررين.

وأضاف أن القافلة الرابعة والتسعين من «قوافل زاد العزة» تحركت من الأراضي المصرية باتجاه منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى داخل القطاع.

وأشار إلى أن هذه القافلة تحتوي على كميات كبيرة من المساعدات الإيوائية، تشمل الملابس الشتوية، والبطاطين، والأغطية، والخيام الإيوائية، إلى جانب السلال الغذائية المتنوعة.

وذكر أن القافلة تضم مستلزمات طبية جرى تجهيزها بالتنسيق الكامل بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، سواء من خلال المركز اللوجستي في مدينة العريش، أو عبر فرق الهلال الأحمر العاملة على الأرض.