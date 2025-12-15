مسلحون مجهولون يستهدفون عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدف مسلحون مجهولون، صباح الاثنين، عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، إن «مسلحين مجهولين على دراجة نارية استهدفوا عنصرين من وزارة الدفاع السورية قرب بلدة الغزاوية غرب حلب، ما أسفر عن إصابة أحدهما».

وفي وقت سابق، قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الداخلي، مساء الأحد، إثر تعرض دوريتهم لهجوم مسلح شنه مجهولون قرب معرة النعمان جنوبي إدلب.

ونوه «تلفزيون سوريا»، أن «كمينا عند الجسر الجنوبي للمدينة استهدف 5 عناصر من أمن الطرق، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وإصابة آخر بجروح».

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان بتطبيق «تلجرام»، مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وأُصيب عنصر خامس، إثر استهدافٍ تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان، جنوب محافظة إدلب.

وقالت إن «الوحدات الأمنية المختصة أجرت عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم».



