جون بارنز: إذا غادر صلاح ليفربول سيكون لهذا السبب

أكد جون بارنز، نجم ليفربول الإنجليزي السابق أن محمد صلاح، لاعب الفريق إذا غادر الريدز سيكون لرغبته في الانتقال للدوري السعودي الممتاز فقط.

وقال جون بارنز في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "أرني سلوت، المدير الفني لليفربول استبعد محمد صلاح من التشكيل الأساسي، وانتقده، وهذا هو الجانب الإيجابي في المدرب".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بمغادرة أرني سلوت أو صلاح، فكلاهما سيستمر في رأيي، ولكن إذا غادر مو، سيكون السبب هو رغبته في الذهاب إلى السعودية".

وتابع: "لذا كما تعلمون، ليس الأمر متعلقًا بإجبار أرني سلوت لصلاح على المغادرة، فاللاعب في سن الآن لن يتحسن أداؤه بالضرورة، ولن يصبح أفضل بكثير، لكنه موجود هنا، ولا يزال بإمكانه أن يكون لاعبًا من الطراز الرفيع".

وأكمل: "صفقات ليفربول الشتوية؟ شهر يناير ليس الوقت المناسب للتعاقد مع لاعبين جدد، وإذا نظرنا إلى ما لدينا، فلن نجد مشكلة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، لدينا جاكبو وإيزاك وفيرتز وما زال لدينا صلاح".

وأتم جون بارنز تصريحاته قائلًا: "أنطونيو سيمينيو، لاعب بورنموث جيد، لكن أعتقد أن لدينا مشاكل في مراكز أخرى نحتاج إلى النظر فيها قبل التعاقد معه، وهذا لا يعني أنني أنكر أنه لاعب جيد، وبالنسبة لي شهر يناير ليس وقتًا مناسبًا للتعاقد مع لاعبين جدد".