اقترح دكتور حسام لطفي، الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف، وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، يدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية.

وأكد لطفي خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، أن في الشريعة الإسلامية والقانون لم يكن يعرف نفقة المتعة لكن تم ربطها بالزواج، ودافع عن وضع نص قانوني يضمن للمرأة حق الكد والسعاية.

وشدد على توافقه مع الشريعة، وقال الكد والسعاية معروف قصة السيدة حبيبة بين سهيل هو عين الشريعة الإسلامية، رجعنا لمجمع البحوث الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي.

وأضاف: يجوز للزوجة عن سعيها داخل المنزل وخارج المنزل لا يشترط أن تكون تعمل أو لا تعمل.