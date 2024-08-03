وزير الدفاع الإسرائيلي: نواجه مرحلة صعبة في قدرتها لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، إن تل أبيب تواجه مرحلة صعبة في قدرتها على وضع خطة لاستعادة المحتجزين بقطاع غزة.

وأضاف جالانت لأوستن: «التعاون الأمني غير المسبوق بين البلدين ضد إيران ووكلائها أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار الإقليميين»، بحسب وكالة سبوتنيك.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي أن التصعيد ليس حتميا

وكذلك ذكرت الوزارة، أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي دعمهم الراسخ لأمن إسرائيل والتزام واشنطن بتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة، موضحةً أن وزير الدفاع لم يقرر بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها.