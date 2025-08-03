نابولي يسقط أمام بريست في امتحانه الودي الثالث

سقط نابولي، بطل الدوري الإيطالي، أمام بريست الفرنسي بنتيجة 1-2، في ثالث مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، اليوم الأحد.

وافتتح لودوفيتش أجورك التسجيل لبريست بعد متابعته عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الهدف الثاني برأسية رائعة بعد ثلاث دقائق فقط. وقلّص الوافد الجديد لورنتسو لوكا الفارق لنابولي في الدقيقة 63 بعد تمريرة من ماتيو بوليتانو.

وتعد هذه الخسارة الثانية لنابولي خلال فترة الإعداد بعد سقوطه أمام أريتسو (0-2) من الدرجة الثالثة، بينما فاز على كاتانسارو (2-1) من الدرجة الثانية. ويواصل الفريق استعداداته بأربع مباريات ودية أخرى أمام أولمبياكوس، سورينتو (الدرجة الثالثة)، جيرونا، وكاسيرتانا (الدرجة الثالثة).

ويستهل نابولي بقيادة المدرب أنتونيو كونتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمواجهة ساسولو خارج الديار يوم 23 أغسطس.

وخلال الميركاتو الصيفي، عزز نابولي صفوفه بثماني صفقات، أبرزها البلجيكي كيفن دي بروين، وحارس المرمى الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش على سبيل الإعارة، إضافة إلى الهولنديين سام بيوكيما ونواه لانج، إلى جانب لورنتسو لوكا، لوكا ماريانوتشي، ماتياس فيرانتي وإيمانويل راو.

في المقابل، رحل هداف الفريق السابق النيجيري فيكتور أوسيمين إلى جالطة سراي التركي بصفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.